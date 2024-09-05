82-летняя женщина погибла во время выжигания сухостоя в Киевской области

В селе в Киевской области во время выжигания сухостоя на частной территории погибла 82-летняя женщина, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Детали

"На Киевщине во время выжигания сухостоя погибла женщина", - говорится в сообщении.

Спасатели получили сообщение о пожаре в селе Сукачи Вышгородского района. Горел травяной настил на территории частного домовладения. Площадь возгорания составляла около 0,9 га.

"Приступив к тушению, специалисты Службы спасения обнаружили тело женщины. Погибшей оказалась 82-летняя хозяйка, которая решила навести порядки во дворе", - сообщили в ГСЧС.

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