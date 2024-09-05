82-річна жінка загинула під час випалювання сухостою на Київщині
Київ • УНН
На Київщині у с. Сукачі під час випалювання сухостою на приватній території загинула 82-річна жінка. Пожежа охопила близько 0,9 га трав'яного настилу, тіло господині виявили рятувальники під час гасіння.
У селі в Київській області під час випалювання сухостою на приватній території загинула 82-річна жінка, повідомили у ГУ ДСНС в області, пише УНН.
Деталі
"На Київщині під час випалювання сухостою загинула жінка", - ідеться у повідомленні.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Сукачі Вишгородського району. Горів трав’яний настил на території приватного домоволодіння. Площа загоряння становила близько 0,9 га.
"Приступивши до гасіння, фахівці Служби порятунку виявили тіло жінки. Загиблою виявилась 82-річна господиня, яка вирішила навести порядки на дворі", - повідомили у ДСНС.
Пожежі в зоні відчуження: у Луб'янському лісництві вогонь поширився на 550 га, радіаційний фон у нормі05.09.24, 13:47 • 12797 переглядiв