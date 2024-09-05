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Пожежі в зоні відчуження: у Луб'янському лісництві вогонь поширився на 550 га, радіаційний фон у нормі

Пожежі в зоні відчуження: у Луб'янському лісництві вогонь поширився на 550 га, радіаційний фон у нормі

Київ • УНН

 • 12797 перегляди

У Луб'янському лісництві Чорнобильської зони відчуження площа пожежі зросла до 550 га. До гасіння залучено 204 особи та 50 одиниць техніки. Радіаційний фон у нормі, загрози критичній інфраструктурі немає.

Пожежі в зоні відчуження тривають, в Луб'янському лісництві площа зросла до 550 гектарів, радіаційний фон у нормі, повідомили у Міндовкілля у четвер, пише УНН.

Станом на ранок 5 вересня 2024 року площа загоряння в Луб'янському лісництві в Зоні відчуження зросла до 550 гектарів через погіршення погодних умов. На цей час пожежу локалізовано, але боротьба з вогнем триває

- вказали у Міндовкілля.

Деталі

До ліквідації, як повідомляється, пожежі залучені сили ДСНС, додаткові підрозділи ДСНС Київської області, техніка та особовий склад ЗСУ, а також працівники підприємств Зони відчуження. Загалом задіяно 204 особи та 50 одиниць техніки.

"Враховуючи радіаційну небезпеку території, посилено контроль за радіаційною ситуацією. Автоматизована система контролю радіаційного стану (АСКРС) здійснює безперервний моніторинг на 39 пунктах, передаючи дані до диспетчерського центру щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – кожну хвилину. На місце пожежі направлено оперативну групу радіаційної розвідки ДСП "Екоцентр" для радіаційно-екологічного моніторингу та дозиметричного контролю на межі лінії вогню", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що всім працівникам, які беруть участь у гасінні пожежі, видані засоби індивідуального захисту органів дихання. Крім того, з 4 вересня їдальня "Енергетик" ДСП "ЦСП" тричі на день забезпечує працівників водою та харчуванням на місці подій.

Ситуація контрольована, загрози об’єктам критичної інфраструктури, таким як ЦСВЯП, КВ "Вектор" та ПЗРВ "Буряковка", немає. Радіаційний фон у нормі

- підкреслили у Міндовкілля.

Доповнення

За даними КМДА, на 08:00 5 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві переважно низький. Радіаційний фон у всьому місті - у нормі. 

Горить торф і зона відчуження: у ДСНС розповіли про масштаби пожеж на Київщині 04.09.24, 13:15 • 12466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'яКримінал та НПКиївщина

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