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Горить торф і зона відчуження: у ДСНС розповіли про масштаби пожеж на Київщині 

Київ • УНН

 • 12466 перегляди

На Київщині горить 15 га торфу, з яких 7 га вже ліквідовано. У зоні відчуження локалізовано пожежу на площі понад 420 га. Рятувальники запевняють, що радіаційний фон у нормі.

На Київщині тривають масштабні пожежі, біля села Пухівка Броварського району горить торф на площі 15 га, з яких рятувальники вже ліквідували понад 7 га, а зоні відчуження також локалізовано пожежу на площі понад 420 га. Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Зараз, біля села Пухівка Броварського району на декількох осередках горить торф. Загальна площа горіння 15 га. За добу, рятувальники ліквідували пожежу площею понад 7 га

- каже Хорунжий.

Він розповідає, що до ліквідації вогню залучено понад 100 вогнеборців і понад 20 одиниць техніки. 

Також є пожежа у зоні відчуження, яку вже локалізовано на площі понад 420 га. Залучено до ліквідації понад 200 рятувальників та приблизно 50 одиниць техніки

 - розповів Хорунжий.

За його словами, радіаційний фон у нормі і ця ситуація постійно моніториться.

Нагадаємо 

Рятувальники локалізували велику пожежу на відкритій території у Київській області, радіаційний фон у нормі. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НПКиївщина

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