Пожары в зоне отчуждения: в Лубянском лесничестве огонь распространился на 550 га, радиационный фон в норме

Пожары в зоне отчуждения продолжаются, в Лубянском лесничестве площадь выросла до 550 гектаров, радиационный фон в норме, сообщили в Минприроды в четверг, пишет УНН.

По состоянию на утро 5 сентября 2024 года площадь возгорания в Лубянском лесничестве в Зоне отчуждения выросла до 550 гектаров из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время пожар локализован, но борьба с огнем продолжается - указали в Минприроды.

Детали

К ликвидации, как сообщается, пожара привлечены силы ГСЧС, дополнительные подразделения ГСЧС Киевской области, техника и личный состав ВСУ, а также работники предприятий Зоны отчуждения. Всего задействовано 204 человека и 50 единиц техники.

«Учитывая радиационную опасность территории, усилен контроль за радиационной ситуацией. Автоматизированная система контроля радиационного состояния (АСКРС) осуществляет непрерывный мониторинг на 39 пунктах, передавая данные в диспетчерский центр каждый час, а в условиях чрезвычайной ситуации - каждую минуту. На место пожара направлена оперативная группа радиационной разведки ГСП «Экоцентр» для радиационно-экологического мониторинга и дозиметрического контроля на границе линии огня», - сообщили в министерстве.

Отмечается, что всем работникам, участвующим в тушении пожара, выданы средства индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме того, с 4 сентября столовая «Энергетик» ГСП «ЦСП» трижды в день обеспечивает работников водой и питанием на месте событий.

Ситуация контролируемая, угрозы объектам критической инфраструктуры, таким как ЦХОЯТ, КВ «Вектор» и ПЗРО «Буряковка», нет. Радиационный фон в норме - подчеркнули в Минэкологии.

Дополнение

По данным КГГА, на 08:00 5 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве преимущественно низкий. Радиационный фон во всем городе - в норме.

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