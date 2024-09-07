В Киеве ликвидированы пожары травяного настила в трех районах: площадь пожаров - 1,63 гектара

В Киеве спасатели ликвидировали пожары в трех районах города. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В столице спасатели оперативно ликвидировали возгорание травяного настила в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах. Общая площадь пожаров составила 1,63 гектара.

Напомним

Внимание! Самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков является серьезным правонарушением. За такие действия предусмотрена административная ответственность, а в более сложных случаях - уголовная.

Будьте сознательными и осторожными! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.

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