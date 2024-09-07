В Киеве ликвидированы пожары травяного настила в трех районах: площадь пожаров - 1,63 гектара
Киев • УНН
Спасатели потушили возгорание травяного настила в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах Киева. Общая площадь пожаров составила 1,63 гектара, ГСЧС напоминает об ответственности за самовольное сжигание сухой растительности.
В Киеве спасатели ликвидировали пожары в трех районах города. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
В столице спасатели оперативно ликвидировали возгорание травяного настила в Деснянском, Дарницком и Оболонском районах. Общая площадь пожаров составила 1,63 гектара.
Напомним
Внимание! Самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков является серьезным правонарушением. За такие действия предусмотрена административная ответственность, а в более сложных случаях - уголовная.
Будьте сознательными и осторожными! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101.
На Київщині рятувальники гасять масштабні лісові пожежі 7 сентября 2024, 17:40 • 9613 просмотров