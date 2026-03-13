У Києві двох блогерів покарали за відео у поліцейській формі

У Києві правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності двох чоловіків, які зняли жартівливе відео, використовуючи поліцейську форму, а ролик опублікували в соцмережах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції України у місті Києві.

Деталі

На відео, яке з’явилося у соцмережах, псевдоправоохоронці затримують молодого чоловіка нібито за порушення провокативного змісту.

Поліцейські Печерського управління поліції разом з аналітиками кримінального аналізу встановили учасників відео. Ними виявилися чоловіки віком від 24 до 26 років. "Актори" пояснили правоохоронцям, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів.

Дільничні офіцери поліції провели з учасниками відео профілактичну бесіду, а на чоловіків, які використовували поліцейський однострій, склали адміністративні матеріали за ст. 184-3 КУпАП - незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України - наголошується у поліції.

Нагадаємо

