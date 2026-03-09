У Києві затримали трьох молодиків за жорстоке побиття перехожого у підземному переході

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2048 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
12:46 • 12294 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 22327 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 14837 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35383 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 29132 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 45990 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65108 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 107833 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 56019 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30767 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 39994 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28095 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11723 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16492 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 16600 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 28202 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 35388 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 40080 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 107835 перегляди
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 1594 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 3700 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 3844 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 11802 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 30861 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Фільм
Техніка
Серіали
Fox News

У Києві затримали трьох молодиків за жорстоке побиття перехожого у підземному переході

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

П'яні зловмисники завдали 46-річному чоловіку тяжких травм голови та тулуба. Нападників затримали, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві затримали трьох молодиків за жорстоке побиття перехожого у підземному переході

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень перехожому зловмисники опинилися у СІЗО, а потерпілий наразі перебуває у лікарні з тяжкими травмами. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що у підземному переході на вулиці Богдана Хмельницького біля станції метро "Театральна" троє молодиків побили чоловіка

- йдеться у повідомленні.

Працівники Шевченківського управління поліції провели комплекс розшукових заходів, проаналізували записи з камер відеоспостереження "Безпечне місто" та за допомогою фахівців сектору кримінального аналізу встановили правопорушників. Ними виявилися місцеві мешканці віком 23, 25 та 31 рік.

Правоохоронці встановили, що молодики, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокували конфлікт із 46-річним перехожим.

Суперечка переросла у бійку, під час якої порушники завдали чоловікові численних ударів руками та ногами по голові й тулубу. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з численними травмами.

Усіх трьох зловмисників правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

На час слідства фігуранти перебуватимуть під вартою.

У Києві чоловіків фіктивно оформлювали "науковцями" у виші для уникнення мобілізації - ДБР09.03.26, 16:43 • 1572 перегляди

Ольга Розгон

КиївКримінал
Сутички
Національна поліція України
Київ