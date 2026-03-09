У Києві затримали трьох молодиків за жорстоке побиття перехожого у підземному переході
Київ • УНН
П'яні зловмисники завдали 46-річному чоловіку тяжких травм голови та тулуба. Нападників затримали, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.
За нанесення тяжких тілесних ушкоджень перехожому зловмисники опинилися у СІЗО, а потерпілий наразі перебуває у лікарні з тяжкими травмами. За скоєне фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від перехожих про те, що у підземному переході на вулиці Богдана Хмельницького біля станції метро "Театральна" троє молодиків побили чоловіка
Працівники Шевченківського управління поліції провели комплекс розшукових заходів, проаналізували записи з камер відеоспостереження "Безпечне місто" та за допомогою фахівців сектору кримінального аналізу встановили правопорушників. Ними виявилися місцеві мешканці віком 23, 25 та 31 рік.
Правоохоронці встановили, що молодики, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокували конфлікт із 46-річним перехожим.
Суперечка переросла у бійку, під час якої порушники завдали чоловікові численних ударів руками та ногами по голові й тулубу. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу з численними травмами.
Усіх трьох зловмисників правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури оголосили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
На час слідства фігуранти перебуватимуть під вартою.
У Києві чоловіків фіктивно оформлювали "науковцями" у виші для уникнення мобілізації - ДБР09.03.26, 16:43 • 1572 перегляди