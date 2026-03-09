У Києві чоловіків фіктивно оформлювали "науковцями" у виші для уникнення мобілізації - ДБР
ДБР викрило групу осіб, які за гроші оформлювали чоловіків науковими співробітниками університету. Послугою скористалися 14 осіб для уникнення призову.
Працівники Державного бюро розслідувань викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації, у межах якої військовозобов’язаних чоловіків фіктивно працевлаштовували на посади наукових співробітників одного з державних університетів столиці. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, до організації схеми були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.
Учасники групи підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади нібито наукових працівників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який мав працювати над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.
Насправді жодної наукової діяльності ці особи не здійснювали. Серед так званих "науковців" були люди, які не мали стосунку до науки, зокрема агроном, стоматолог, працівник станції технічного обслуговування та інші
За інформацією ДБР, лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 чоловікам. Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 4 тисяч доларів США з людини.
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за статтями про службове підроблення та заволодіння коштами університету, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
