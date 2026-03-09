$43.730.0850.540.36
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
У Києві чоловіків фіктивно оформлювали "науковцями" у виші для уникнення мобілізації - ДБР

Київ

ДБР викрило групу осіб, які за гроші оформлювали чоловіків науковими співробітниками університету. Послугою скористалися 14 осіб для уникнення призову.

У Києві чоловіків фіктивно оформлювали "науковцями" у виші для уникнення мобілізації - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань викрили на Київщині схему ухилення від мобілізації, у межах якої військовозобов’язаних чоловіків фіктивно працевлаштовували на посади наукових співробітників одного з державних університетів столиці. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, до організації схеми були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

Учасники групи підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації, та оформлювали їх на посади нібито наукових працівників університету. Формально вони входили до творчого колективу, який мав працювати над проєктом зі створення безпілотних літальних апаратів.

Насправді жодної наукової діяльності ці особи не здійснювали. Серед так званих "науковців" були люди, які не мали стосунку до науки, зокрема агроном, стоматолог, працівник станції технічного обслуговування та інші

- йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, лише за пів року учасники схеми допомогли уникнути мобілізації щонайменше 14 чоловікам. Вартість таких "послуг" становила від 1,5 до 4 тисяч доларів США з людини.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за статтями про службове підроблення та заволодіння коштами університету, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Чому вони не воюють? Рух "Чесна мобілізація" виклав нові профайли на блогерів та активістів, які ухиляються від служби03.03.26, 13:39 • 4848 переглядiв

Андрій Тимощенков

