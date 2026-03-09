В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР
Киев • УНН
ГБР разоблачило группу лиц, которые за деньги оформляли мужчин научными сотрудниками университета. Услугой воспользовались 14 человек для уклонения от призыва.
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Киевской области схему уклонения от мобилизации, в рамках которой военнообязанных мужчин фиктивно трудоустраивали на должности научных сотрудников одного из государственных университетов столицы. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.
Детали
По данным следствия, к организации схемы были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.
Участники группы подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности якобы научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который должен был работать над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.
На самом деле никакой научной деятельности эти лица не осуществляли. Среди так называемых "ученых" были люди, не имевшие отношения к науке, в частности агроном, стоматолог, работник станции технического обслуживания и другие
По информации ГБР, только за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации по меньшей мере 14 мужчинам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тысяч долларов США с человека.
В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении по статьям о служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
