В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР

$43.730.0850.540.36
ukenru
12:46 • 9152 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 18387 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
10:16 • 11808 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
11:13 • 30339 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 27047 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45101 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 64573 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 105508 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 55725 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 47317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
33%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30814 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27104 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35292 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23170 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11694 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 11810 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 23297 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 30339 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 35400 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 105508 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Барак Обама
Ларри Эллисон
Александр Кубраков
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Венгрия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 400 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 664 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 10225 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 27195 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали9 марта, 06:56 • 30899 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

ГБР разоблачило группу лиц, которые за деньги оформляли мужчин научными сотрудниками университета. Услугой воспользовались 14 человек для уклонения от призыва.

В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Киевской области схему уклонения от мобилизации, в рамках которой военнообязанных мужчин фиктивно трудоустраивали на должности научных сотрудников одного из государственных университетов столицы. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Детали

По данным следствия, к организации схемы были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности якобы научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который должен был работать над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

На самом деле никакой научной деятельности эти лица не осуществляли. Среди так называемых "ученых" были люди, не имевшие отношения к науке, в частности агроном, стоматолог, работник станции технического обслуживания и другие

- говорится в сообщении.

По информации ГБР, только за полгода участники схемы помогли избежать мобилизации по меньшей мере 14 мужчинам. Стоимость таких "услуг" составляла от 1,5 до 4 тысяч долларов США с человека.

В настоящее время четырем фигурантам сообщено о подозрении по статьям о служебном подлоге и завладении средствами университета, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Почему они не воюют? Движение "Честная мобилизация" выложило новые профайлы на уклоняющихся от службы блоггеров и активистов03.03.26, 13:39 • 4848 просмотров

Андрей Тимощенков

КиевКриминал и ЧП
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Киев