В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Киевской области схему уклонения от мобилизации, в рамках которой военнообязанных мужчин фиктивно трудоустраивали на должности научных сотрудников одного из государственных университетов столицы. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

По данным следствия, к организации схемы были причастны двое предпринимателей и должностное лицо учебного заведения.

Участники группы подыскивали мужчин, которые хотели избежать мобилизации, и оформляли их на должности якобы научных сотрудников университета. Формально они входили в творческий коллектив, который должен был работать над проектом по созданию беспилотных летательных аппаратов.

На самом деле никакой научной деятельности эти лица не осуществляли. Среди так называемых "ученых" были люди, не имевшие отношения к науке, в частности агроном, стоматолог, работник станции технического обслуживания и другие