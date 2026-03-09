В Киеве задержали троих молодых людей за жестокое избиение прохожего в подземном переходе

$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 1990 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
12:46 • 12228 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
12:34 • 22300 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 14812 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35350 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 29123 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 45979 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65108 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 107822 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56019 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.4м/с
57%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30767 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 39994 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28095 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11723 просмотра
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16492 просмотра
публикации
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto13:29 • 16553 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий11:31 • 28154 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 35351 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 40044 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 107823 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки16:37 • 1580 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок15:28 • 3686 просмотра
Трамп купил облигации Netflix и Warner Bros. в разгар борьбы торгов с Paramount - Reuters15:15 • 3824 просмотра
alyona alyona в кружевном боди посвятила фотосессию украинским женщинамPhoto12:47 • 11772 просмотра
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video9 марта, 07:33 • 30832 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Ракетная система С-300

В Киеве задержали троих молодых людей за жестокое избиение прохожего в подземном переходе

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Пьяные злоумышленники нанесли 46-летнему мужчине тяжелые травмы головы и туловища. Нападавших задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали троих молодых людей за жестокое избиение прохожего в подземном переходе

За нанесение тяжких телесных повреждений прохожему злоумышленники оказались в СИЗО, а потерпевший сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. За содеянное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

На днях в полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что в подземном переходе на улице Богдана Хмельницкого возле станции метро "Театральная" трое молодых людей избили мужчину

- говорится в сообщении.

Сотрудники Шевченковского управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий, проанализировали записи с камер видеонаблюдения "Безопасный город" и с помощью специалистов сектора криминального анализа установили правонарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте 23, 25 и 31 год.

Правоохранители установили, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с 46-летним прохожим.

Ссора переросла в драку, во время которой нарушители нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Всех троих злоумышленников правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры объявили им о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

На время следствия фигуранты будут находиться под стражей.

В Киеве мужчин фиктивно оформляли "учеными" в вузе для уклонения от мобилизации - ГБР09.03.26, 16:43 • 1570 просмотров

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев