В Киеве задержали троих молодых людей за жестокое избиение прохожего в подземном переходе

За нанесение тяжких телесных повреждений прохожему злоумышленники оказались в СИЗО, а потерпевший сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. За содеянное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

На днях в полицию Киева поступило сообщение от прохожих о том, что в подземном переходе на улице Богдана Хмельницкого возле станции метро "Театральная" трое молодых людей избили мужчину - говорится в сообщении.

Сотрудники Шевченковского управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий, проанализировали записи с камер видеонаблюдения "Безопасный город" и с помощью специалистов сектора криминального анализа установили правонарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте 23, 25 и 31 год.

Правоохранители установили, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с 46-летним прохожим.

Ссора переросла в драку, во время которой нарушители нанесли мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Всех троих злоумышленников правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры объявили им о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

На время следствия фигуранты будут находиться под стражей.

