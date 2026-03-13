$44.160.1950.960.02
В Киеве двух блогеров наказали за видео в полицейской форме

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Полиция Киева привлекла к ответственности двух мужчин за незаконное использование униформы. Блогеры снимали юмористический контент для соцсетей.

В Киеве двух блогеров наказали за видео в полицейской форме

В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности двух мужчин, которые сняли шутливое видео, используя полицейскую форму, а ролик опубликовали в соцсетях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Подробности

На видео, которое появилось в соцсетях, псевдоправоохранители задерживают молодого человека якобы за нарушение провокационного содержания.

Полицейские Печерского управления полиции вместе с аналитиками криминального анализа установили участников видео. Ими оказались мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. "Актеры" объяснили правоохранителям, что видео сняли ради юмористического контента и просмотров.

Участковые офицеры полиции провели с участниками видео профилактическую беседу, а на мужчин, которые использовали полицейскую форму, составили административные материалы по ст. 184-3 КУоАП - незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины

- отмечается в полиции.

Напомним

За нанесение тяжких телесных повреждений прохожему злоумышленники оказались в СИЗО, а потерпевший сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами. За содеянное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Алла Киосак

