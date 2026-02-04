У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову, його затримали - поліція
Київ • УНН
У Києві затримано чоловіка, який побив водія евакуатора. Потерпілий у тяжкому стані з забоєм мозку та переломом потиличної кістки.
У Києві затримали чоловіка, який заподіяв тяжке тілесне ушкодження водію евакуатора, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.
Деталі
"Авто нападника було припарковано із порушенням ПДР на одній з центральних вулиць Печерського району, тож коли потерпілий завантажив його на евакуатор, зловмисник вдарив чоловіку в голову. В удару потерпілий впав на дорогу та знепритомнів", - повідомили у поліції.
Надалі зловмисник, як зазначається, відтягнув водія на узбіччя та покинув. Медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.
Наразі 49-річний потерпілий, як вказано, у тяжкому стані перебуває в лікарні. Лікарі діагностували в нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.
"Поліцейські оперативно затримали зловмисника - ним виявився 32-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався за порушення ПДР", - ідеться у повідомленні.
За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
