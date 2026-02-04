$43.190.22
3 лютого, 22:15 • 16658 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 29711 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 26949 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 28030 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 27259 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 18059 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 26872 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33854 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17863 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25505 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову, його затримали - поліція

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Києві затримано чоловіка, який побив водія евакуатора. Потерпілий у тяжкому стані з забоєм мозку та переломом потиличної кістки.

У Києві чоловік вдарив водія евакуатора в голову, його затримали - поліція

У Києві затримали чоловіка, який заподіяв тяжке тілесне ушкодження водію евакуатора, повідомили у ГУНП у столиці, пише УНН.

Деталі

"Авто нападника було припарковано із порушенням ПДР на одній з центральних вулиць Печерського району, тож коли потерпілий завантажив його на евакуатор, зловмисник вдарив чоловіку в голову. В удару потерпілий впав на дорогу та знепритомнів", - повідомили у поліції.

Надалі зловмисник, як зазначається, відтягнув водія на узбіччя та покинув. Медичну допомогу для постраждалого викликали перехожі.  

Наразі 49-річний потерпілий, як вказано, у тяжкому стані перебуває в лікарні. Лікарі діагностували в нього забій головного мозку та перелом потиличної кістки.

"Поліцейські оперативно затримали зловмисника - ним виявився 32-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався за порушення ПДР", - ідеться у повідомленні.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту: деталі інциденту04.06.25, 12:02 • 7123 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Сутички
Київ