В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову, его задержали - полиция

3 февраля, 22:15 • 16247 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 28751 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 26246 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 27351 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 26679 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 17803 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 26655 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 33810 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 17837 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 25477 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тихановская призвала Литву возобновить транспортное сообщение с Беларусью
3 февраля, 22:52 • 12262 просмотра
Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании
3 февраля, 23:38 • 12943 просмотра
Французские прокуроры требуют запретить Марин Ле Пен участвовать в выборах на пять лет
4 февраля, 00:13 • 11585 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метра
05:46 • 12009 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW
07:33 • 12622 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
3 февраля, 14:37 • 32948 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
3 февраля, 14:17 • 34853 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
3 февраля, 06:30 • 73937 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
2 февраля, 18:38 • 82752 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита
2 февраля, 17:09 • 64851 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Михаил Подоляк
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепр
Абу-Даби
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака
3 февраля, 18:03 • 14619 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"
3 февраля, 16:57 • 15277 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикой
3 февраля, 14:20 • 18601 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданий
3 февраля, 11:58 • 25605 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причина
2 февраля, 19:01 • 36237 просмотра
В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову, его задержали - полиция

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В Киеве задержан мужчина, избивший водителя эвакуатора. Пострадавший в тяжелом состоянии с ушибом мозга и переломом затылочной кости.

В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову, его задержали - полиция

В Киеве задержали мужчину, который нанес тяжкое телесное повреждение водителю эвакуатора, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

"Авто нападавшего было припарковано с нарушением ПДД на одной из центральных улиц Печерского района, поэтому когда потерпевший загрузил его на эвакуатор, злоумышленник ударил мужчину в голову. От удара потерпевший упал на дорогу и потерял сознание", - сообщили в полиции.

В дальнейшем злоумышленник, как отмечается, оттащил водителя на обочину и бросил. Медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.  

Сейчас 49-летний потерпевший, как указано, в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

"Полицейские оперативно задержали злоумышленника - им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту: детали инцидента
04.06.25, 12:02 • 7123 просмотра

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Столкновения
Киев