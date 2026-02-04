В Киеве мужчина ударил водителя эвакуатора в голову, его задержали - полиция

В Киеве задержали мужчину, который нанес тяжкое телесное повреждение водителю эвакуатора, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

"Авто нападавшего было припарковано с нарушением ПДД на одной из центральных улиц Печерского района, поэтому когда потерпевший загрузил его на эвакуатор, злоумышленник ударил мужчину в голову. От удара потерпевший упал на дорогу и потерял сознание", - сообщили в полиции.

В дальнейшем злоумышленник, как отмечается, оттащил водителя на обочину и бросил. Медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие.

Сейчас 49-летний потерпевший, как указано, в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

"Полицейские оперативно задержали злоумышленника - им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

