У Києві чоловік напідпитку розбив скло у метро, бо хотів потрапити у сусідній вагон - поліція

У столичному метро чоловік розбив скло вагона, правоохоронці виявили підозрюваного і повідомили йому про підозру. За вчинене зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі. Про це пише УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.



Деталі

Інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу телеграм-каналів, де був допис про те, що пасажир пошкодив міжвагонне скло поїзду, яке курсує зеленою гілкою столичного метро.

"Особу порушника встановили - ним виявився 19-річний місцевий житель, який в момент злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування з правоохоронцями юнак пояснив свої дії тим, що таким чином хотів потрапити у сусідній вагон", - ідеться в повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо

У Деснянському районі Києва затримали чоловіка, який розбивав скло в припаркованих автівках. Його дії кваліфікували як хуліганство, відкрито кримінальне провадження.