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В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии разбил стекло в метро, потому что хотел попасть в соседний вагон - полиция

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В киевском метро 19-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло вагона, чтобы перейти в другой вагон. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы за хулиганство.

В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии разбил стекло в метро, потому что хотел попасть в соседний вагон - полиция

В столичном метро мужчина разбил стекло вагона, правоохранители обнаружили подозреваемого и сообщили ему о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Детали

Информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга телеграм-каналов, где было сообщение о том, что пассажир повредил межвагонное стекло поезда, курсирующего по зеленой ветке столичного метро.

"Личность нарушителя установили - им оказался 19-летний местный житель, который в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями юноша объяснил свои действия тем, что таким образом хотел попасть в соседний вагон", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который разбивал стекла в припаркованных автомобилях. Его действия квалифицировали как хулиганство, открыто уголовное производство.

Яна Соколовская

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