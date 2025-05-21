В Киеве мужчина в нетрезвом состоянии разбил стекло в метро, потому что хотел попасть в соседний вагон - полиция

В столичном метро мужчина разбил стекло вагона, правоохранители обнаружили подозреваемого и сообщили ему о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.



Детали

Информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга телеграм-каналов, где было сообщение о том, что пассажир повредил межвагонное стекло поезда, курсирующего по зеленой ветке столичного метро.

"Личность нарушителя установили - им оказался 19-летний местный житель, который в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время общения с правоохранителями юноша объяснил свои действия тем, что таким образом хотел попасть в соседний вагон", - говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который разбивал стекла в припаркованных автомобилях. Его действия квалифицировали как хулиганство, открыто уголовное производство.