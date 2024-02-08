У Криму в районі Арбатської стрілки чути вибухи, кружляють вертольоти - ЗМІ
Київ • УНН
У районі Арбатської стрілки в окупованому Криму було чути вибухи і кружляли вертольоти. Зазначається також, що введена росією раніше заборона на доступ цивільних осіб у цей район залишається чинною.
У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи з боку Арабатської стрілки. Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані своїх підписників, передає УНН.
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"Кримський вітер" також зазначає, що над Джанкойським районом помічено багато вертольотів, а вибухи з боку Арабатської стрілки лунають періодично.
Активісти також зазначили, що заборона на пропуск цивільних осіб на косу Арабатська стрілка продовжує діяти. Її закрила російська влада Криму ще 31 липня 2023 року.
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