У Криму в районі Арбатської стрілки чути вибухи, кружляють вертольоти - ЗМІ

У тимчасово окупованому Криму лунають вибухи з боку Арабатської стрілки. Про це пише телеграм-канал "Кримський вітер", посилаючись на дані своїх підписників, передає УНН.

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"Кримський вітер" також зазначає, що над Джанкойським районом помічено багато вертольотів, а вибухи з боку Арабатської стрілки лунають періодично.

Активісти також зазначили, що заборона на пропуск цивільних осіб на косу Арабатська стрілка продовжує діяти. Її закрила російська влада Криму ще 31 липня 2023 року.

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