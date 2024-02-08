В Крыму в районе Арбатской стрелки слышны взрывы, кружат вертолёты – СМИ

Во временно оккупированном Крыму раздаются взрывы со стороны Арабатской стрелки. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер" ссылаясь на данные своих подписчиков, передаёт УНН.

Детали

"Крымский ветер" также отмечает, что над Джанкойским районом замечено много вертолетов, а взрывы со стороны Арабатской стрелки раздаются периодические.

Активисты также отметили, что запрет на пропуск гражданских лиц на косу Арабатская стрелка продолжает действовать. Её закрыли российские власти Крыма ещё 31 июля 2023 года.

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента