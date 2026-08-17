У Кропивницькому після пожежі на відстійниках якість повітря знову в нормі

У Кропивницькому після пожежі на території недіючих відстійників підприємства з водопостачання та водовідведення стабілізувалася якість повітря, повідомив у соцмережах голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у понеділок, пише УНН.

Маємо чергову інформацію ситуації в обласному центрі. Якість повітря на даний час у нормі. Фахівці Обласного центру контролю та профілактики хвороб провели повторні лабораторні дослідження. Жодних перевищень допустимих норм наразі не виявлено, повітря безпечне - написав Райкович.

Тим часом, з його слів, триває ліквідація займання на території недіючих відстійників ОКВП "Дніпро-Кіровоград".

"Рятувальники працюють безперервно. Аби повністю приборкати осередки тління, необхідно суцільно пролити водою всю площу об’єкта. Роботи триватимуть до повної ліквідації", - вказав він.

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У ГУ ДСНС в області зазначили, що "вже третю добу поспіль рятувальники ліквідовують пожежу неподалік міста, де загорілися відстійники".

"Пожежно-рятувальні підрозділи безперервно працюють на місці події. Наразі відкритого вогню немає, однак у глибоких шарах відстійників триває тління на площі 0,8 га, що спричиняє значне задимлення та поширення диму на територію міста. Для повної ліквідації тління необхідно залити водою всю площу карти відстійників. Станом на зараз водою вже залито близько двох гектарів площі", - повідомили деталі у ДСНС.

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