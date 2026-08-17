В Кропивницком после пожара на отстойниках качество воздуха снова в норме

В Кропивницком после пожара на территории недействующих отстойников предприятия по водоснабжению и водоотведению качество воздуха стабилизировалось, сообщил в соцсетях глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в понедельник, пишет УНН.

Имеем очередную информацию о ситуации в областном центре. Качество воздуха в настоящее время в норме. Специалисты областного центра контроля и профилактики болезней провели повторные лабораторные исследования. Никаких превышений допустимых норм пока не выявлено, воздух безопасен - написал Райкович.

Тем временем, по его словам, продолжается ликвидация возгорания на территории недействующих отстойников ОКВП "Днепр-Кировоград".

"Спасатели работают непрерывно. Чтобы полностью ликвидировать очаги тления, необходимо сплошь пролить водой всю площадь объекта. Работы будут продолжаться до полной ликвидации", — указал он.

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В ГУ ГСЧС в области отметили, что "уже третьи сутки подряд спасатели ликвидируют пожар неподалеку от города, где загорелись отстойники".

"Пожарно-спасательные подразделения непрерывно работают на месте происшествия. В настоящее время открытого огня нет, однако в глубоких слоях отстойников продолжается тление на площади 0,8 га, что вызывает значительное задымление и распространение дыма на территорию города. Для полной ликвидации тления необходимо залить водой всю площадь карты отстойников. По состоянию на данный момент водой уже залито около двух гектаров площади", — сообщили подробности в ГСЧС.

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