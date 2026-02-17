У Кропивницькому другий день триває рятувальна операція у притулку для тварин
Київ • УНН
У Кропивницькому триває рятувальна операція в притулку для тварин, де через підтоплення евакуюють собак. Рятувальники та волонтери врятували 35 тварин та перенесли 2 тонни кормів.
У Кропивницькому другий день триває рятувальна операція у притулку для тварин, де через підтоплення евакуюють собак із вольєрів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Уже другий день поспіль рятувальники спільно з волонтерами евакуюють собак із затоплених вольєрів. Лише сьогодні вдалося врятувати 35 пухнастиків
Також надзвичайники перенесли 16 піддонів та близько двох тонн кормів — це критично важливо для подальшого життєзабезпечення притулку.
Роботи проводяться у складних умовах: особливої обережності потребує транспортування наляканих та агресивних собак. Проте завдяки злагодженим діям рятувальників і волонтерів все вдається!
"Рятувальна операція триває. Кожне життя важливе", - зауважили в ДСНС.
Нагадаємо
У Кропивницькому притулок для тварин "Бім" затопило через розлив річки, рятувальники та волонтери евакуювали сотні тварин. Серед врятованих - собаки, цуценята та коти, яких передали на тимчасову перетримку.