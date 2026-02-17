$43.170.07
Ексклюзив
14:26 • 4040 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 11329 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 14397 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 15497 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 17890 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24026 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33640 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44745 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52862 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39056 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
У Кропивницькому другий день триває рятувальна операція у притулку для тварин

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У Кропивницькому триває рятувальна операція в притулку для тварин, де через підтоплення евакуюють собак. Рятувальники та волонтери врятували 35 тварин та перенесли 2 тонни кормів.

У Кропивницькому другий день триває рятувальна операція у притулку для тварин

У Кропивницькому другий день триває рятувальна операція у притулку для тварин, де через підтоплення евакуюють собак із вольєрів. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Уже другий день поспіль рятувальники спільно з волонтерами евакуюють собак із затоплених вольєрів. Лише сьогодні вдалося врятувати 35 пухнастиків

- йдеться у повідомленні.

Також надзвичайники перенесли 16 піддонів та близько двох тонн кормів — це критично важливо для подальшого життєзабезпечення притулку.

Роботи проводяться у складних умовах: особливої обережності потребує транспортування наляканих та агресивних собак. Проте завдяки злагодженим діям рятувальників і волонтерів все вдається!

"Рятувальна операція триває. Кожне життя важливе", - зауважили в ДСНС.

Нагадаємо

У Кропивницькому притулок для тварин "Бім" затопило через розлив річки, рятувальники та волонтери евакуювали сотні тварин. Серед врятованих - собаки, цуценята та коти, яких передали на тимчасову перетримку.

Ольга Розгон

Суспільство
Тварини
Дощі в Україні
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Кропивницький