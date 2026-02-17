В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных, где из-за подтопления эвакуируют собак из вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Уже второй день подряд спасатели совместно с волонтерами эвакуируют собак из затопленных вольеров. Только сегодня удалось спасти 35 пушистиков