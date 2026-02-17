В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных
Киев • УНН
В Кропивницком продолжается спасательная операция в приюте для животных, где из-за подтопления эвакуируют собак. Спасатели и волонтеры спасли 35 животных и перенесли 2 тонны кормов.
В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных, где из-за подтопления эвакуируют собак из вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Уже второй день подряд спасатели совместно с волонтерами эвакуируют собак из затопленных вольеров. Только сегодня удалось спасти 35 пушистиков
Также чрезвычайники перенесли 16 поддонов и около двух тонн кормов — это критически важно для дальнейшего жизнеобеспечения приюта.
Работы проводятся в сложных условиях: особой осторожности требует транспортировка напуганных и агрессивных собак. Однако благодаря слаженным действиям спасателей и волонтеров все удается!
"Спасательная операция продолжается. Каждая жизнь важна", - отметили в ГСЧС.
Напомним
В Кропивницком приют для животных "Бим" затопило из-за разлива реки, спасатели и волонтеры эвакуировали сотни животных. Среди спасенных - собаки, щенки и коты, которых передали на временную передержку.