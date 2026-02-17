$43.170.07
В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В Кропивницком продолжается спасательная операция в приюте для животных, где из-за подтопления эвакуируют собак. Спасатели и волонтеры спасли 35 животных и перенесли 2 тонны кормов.

В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных

В Кропивницком второй день продолжается спасательная операция в приюте для животных, где из-за подтопления эвакуируют собак из вольеров. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Уже второй день подряд спасатели совместно с волонтерами эвакуируют собак из затопленных вольеров. Только сегодня удалось спасти 35 пушистиков

- говорится в сообщении.

Также чрезвычайники перенесли 16 поддонов и около двух тонн кормов — это критически важно для дальнейшего жизнеобеспечения приюта.

Работы проводятся в сложных условиях: особой осторожности требует транспортировка напуганных и агрессивных собак. Однако благодаря слаженным действиям спасателей и волонтеров все удается!

"Спасательная операция продолжается. Каждая жизнь важна", - отметили в ГСЧС.

Напомним

В Кропивницком приют для животных "Бим" затопило из-за разлива реки, спасатели и волонтеры эвакуировали сотни животных. Среди спасенных - собаки, щенки и коты, которых передали на временную передержку.

Ольга Розгон

Общество
Животные
Дожди в Украине
благотворительность
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Кропивницкий