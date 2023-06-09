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У Кривому Розі вода йде у всі райони, але подача з Південного водосховища на резервах - Вілкул

Київ • УНН

 • 377506 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У Кривому Розі на Дніпропетровщині міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул, передає УНН.

У Кривому Розі вода йде у всі райони, але подача з Південного водосховища на резервах - Вілкул

Цитата

"Міськводоканал працює у штатному режимі, вода подається у всіх районах міста, якість води перебуває під контролем фахівців. Але водопостачання із Південного водосховища здійснюється на резервах. Відносимося відповідально до споживання, не забуваємо про необхідність максимальної економії!" - написав Вілкул у Telegram.

Деталі

З його слів, вважлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи в місті працюють стабільно.

“Сьогодні, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі "Південний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони), також з 9:00 до 15:00 промислово-виробничим підприємством будуть проводитись планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає”, - додав Вілкул.

Доповнення

Раніше Вілкул закликав жителів міста не панікувати на тлі підриву ворогом Каховської ГЕС. Вода, за його словами, буде, хоч ситуація складна, але місцева влада її прогнозувала і готувалася завчасно. Існує чіткий план дій, який зараз оперативно впроваджується.

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