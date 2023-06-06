Вода у Кривому Розі буде, ситуація дуже складна, але контрольована - Вілкул

КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram закликав жителів міста не панікувати на тлі підриву ворогом Каховської ГЕС. Вода, за його словами, буде, хоч ситуація складна, але місцева влада її прогнозувала і готувалася завчасно. Існує чіткий план дій, який зараз оперативно впроваджується, зауважив Вілкул, передає УНН.