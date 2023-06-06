Вода у Кривому Розі буде, ситуація дуже складна, але контрольована - Вілкул
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram закликав жителів міста не панікувати на тлі підриву ворогом Каховської ГЕС. Вода, за його словами, буде, хоч ситуація складна, але місцева влада її прогнозувала і готувалася завчасно. Існує чіткий план дій, який зараз оперативно впроваджується, зауважив Вілкул, передає УНН.
Деталі
"Кривий Ріг. У зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація дуже складна, але контрольована", - написав Вілкул.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу закликав жителів міста припинити паніку. Він повідомив, що забір води в останні 5 годин збільшився у 2 рази – всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює.
За інформацією Олександра Вілкула, у Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів – тут ризиків немає. На 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".
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"Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах, що зараз нам дає деяку фору за часом. Вже проведено екстрену нараду з усіма причетними, проведено оцінку ситуації та введено План, що включає технічні та організаційні заходи. Технічні заходи, що включають прокладання труб, створення нових водозаборів, нових насосних станцій і багато іншого зі зрозумілих причин повідомляти не буду", - зазначив очільник військової адміністрації міста.
"Головне - вода буде", - підкреслив він.
Першочерговим завдянням Вілкул назвав на 30% знизити споживання у тих районах, які заживлені від Каховського водосховища:
"Але ми зробімо все, щоб вода у нашому місті була", - зауважив Вілкул.
Доповнення
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав жителів району робити максимально можливі запаси питної і технічної води, адже рівень води у водосховищі стрімко падає.
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