Вода в Кривом Роге будет, ситуация очень сложная, но контролируемая - Вилкул

Детали

"Кривой Рог. В связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация очень сложная, но контролируемая", - написал Вилкул.

Глава военной администрации Кривого Рога призвал жителей города прекратить панику. Он сообщил, что забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает.

По информации Александра Вилкула, в Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов – здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

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"Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мероприятий по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени. Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен План, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду", - отметил глава военной администрации города.

"Главное - вода будет", - подчеркнул он.

Первоочередной задачей Вилкул назвал на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховского водохранилища:

Максимально необходимо уменьшить потребление воды промышленностью. Под личную ответственность каждого руководителя предприятия. Просит проявить сознательность, иначе будут отключать принудительно.

Для населения давление воды будет снижаться с 22 часов вечера до 5 часов утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проток и циркуляция.

Полностью запрещен полив из шлангов.

В селах по дуге от Ингульца через низ до Софиевки подача воды будет только с 8 часов утра до 12 часов дня.

Если этих мер будет недостаточно – будут вводиться дополнительные ограничения.

"Но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была", - отметил Вилкул.

Дополнение



Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал жителей района делать максимально возможные запасы питьевой и технической воды, ведь уровень воды в водохранилище стремительно падает.

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