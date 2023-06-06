Вода в Кривом Роге будет, ситуация очень сложная, но контролируемая - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram призвал жителей города не паниковать на фоне подрыва врагом Каховской ГЭС. Вода, по его словам, будет, хотя ситуация сложная, но местные власти ее прогнозировали и готовились заблаговременно. Существует четкий план действий, который сейчас оперативно внедряется, отметил Вилкул, передает УНН.
Детали
"Кривой Рог. В связи с разрушением Каховской ГЭС ситуация очень сложная, но контролируемая", - написал Вилкул.
Глава военной администрации Кривого Рога призвал жителей города прекратить панику. Он сообщил, что забор воды в последние 5 часов увеличился в 2 раза – все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, постоянно выбивает. Из-за этого часть насосов не работает.
По информации Александра Вилкула, в Кривом Роге на 30% города (это Центрально-Городской, частично - Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы) вода подается от Карачунов – здесь рисков нет. На 70% города (остальные районы) вода подается от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".
Цитата
"Мы понимали риски отсутствия каховской воды еще год назад и уже реализовали большой перечень технических мероприятий по обеспечению жизни города в этих условиях, что сейчас нам дает некоторую фору по времени. Уже проведено экстренное совещание со всеми причастными, проведена оценка ситуации и введен План, включающий технические и организационные мероприятия. Технические мероприятия, включающие прокладку труб, создание новых водозаборов, новых насосных станций и многое другое по понятным причинам сообщать не буду", - отметил глава военной администрации города.
"Главное - вода будет", - подчеркнул он.
Первоочередной задачей Вилкул назвал на 30% снизить потребление в тех районах, которые запитаны от Каховского водохранилища:
"Но мы сделаем все, чтобы вода в нашем городе была", - отметил Вилкул.
Дополнение
Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко призвал жителей района делать максимально возможные запасы питьевой и технической воды, ведь уровень воды в водохранилище стремительно падает.
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