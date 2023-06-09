В Кривом Роге вода идет во все районы, но подача из Южного водохранилища на резервах - Вилкул
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Кривом Роге Днепропетровской области горводоканал работает в штатном режиме, вода подается во всех районах города, качество воды находится под контролем специалистов. Об этом сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.
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"Горводоканал работает в штатном режиме, вода подается во все районы города, качество воды находится под контролем специалистов. Но водоснабжение из Южного водохранилища осуществляется на резервах. Относимся ответственно к потреблению, не забываем о необходимости максимальной экономии!" - написал Вилкул в Telegram.
Детали
По его словам, важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.
"Сегодня, в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере "Южный" (Саксаганский, Центрально-Городской районы), также с 9:00 до 15:00 промышленно-производственным предприятием будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет", - добавил Вилкул.
Дополнение
Ранее Вилкул призвал жителей города не паниковать на фоне подрыва врагом Каховской ГЭС. Вода, по его словам, будет, хоть ситуация сложная, но местные власти ее прогнозировали и готовились заблаговременно. Существует четкий план действий, который сейчас оперативно внедряется.