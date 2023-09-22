У Криму сталась пожежа на аеродромі в Новофедорівці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В окупованому Криму зайнялось на аеродромі в Новофедорівці біля злітної смуги, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
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"Щось спалахнуло на аеродромі в Новофедорівці біля злітної смуги", - повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.
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