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29 березня, 17:57 • 251508 перегляди

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29 березня, 17:57 • 327398 перегляди

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У Криму сталась пожежа на аеродромі в Новофедорівці

У Криму сталась пожежа на аеродромі в Новофедорівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. В окупованому Криму зайнялось на аеродромі в Новофедорівці біля злітної смуги, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".

Цитата

"Щось спалахнуло на аеродромі в Новофедорівці біля злітної смуги", - повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.

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Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

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