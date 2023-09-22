У Криму сталась пожежа на аеродромі в Новофедорівці

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"Щось спалахнуло на аеродромі в Новофедорівці біля злітної смуги", - повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутників.

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Нагадаємо

В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Згодом Міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.