В Крыму произошел пожар на аэродроме в Новофедоровке
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В оккупированном Крыму загорелось на аэродроме в Новофедоровке возле взлетной полосы, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
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"Что-то вспыхнуло на аэродроме в Новофедоровке возле взлетной полосы", - сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников.
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Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Впоследствии Министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.