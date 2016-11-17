У Криму майже на місяць відключили трансляцію деяких телерадіопередач
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російська телевізійна і радіомовна мережа повідомила про те, що з 31 жовтня по 20 листопада будуть відключені трансляції телерадіопрограм в Феодосії, Керчі, Чорноморському, Красноперекопську і Алушті, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
“31 жовтня — 3 листопада з 9:00 до 17:00 у Феодосії, Керчі та Чорноморському, 31 жовтня — 20 листопада з 9:00 до 17:00 в Красноперекопську, 7–11 листопада з 9:00 до 17:00 в Алушті можливі тимчасові відключення трансляції телерадіопрограм. У цей час пройдуть профілактичні роботи”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляє ЗМІ, в телефонній розмові оператор сказала, що 15 листопада були збої напруги, через що зникли деякі телеканали. За її словами, для їх відновлення необхідно переналаштувати приймальне обладнання.
Нагадаємо, Верховна Рада 17 листопада планує розглянути урядовий законопроект щодо програм підтримки телерадіокомпаній Автономної Республіки та міста Севастополя та розглянути низку законопроектів, які стосуються питання транспорту та дорожнього будівництва.