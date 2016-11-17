В Крыму почти на месяц отключили трансляцию некоторых телерадиопередач
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российская телевизионная и радиовещательная сеть сообщила о том, что с 31 октября по 20 ноября отключат трансляцию телерадиопрограмм в Феодосии, Керчи, Черноморском, Красноперекопске и Алуште, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"31 октября - 3 ноября с 9:00 до 17:00 в Феодосии, Керчи и Черноморском, 31 октября - 20 ноября с 9:00 до 17:00 в Красноперекопске, 7-11 ноября с 9:00 до 17:00 в Алуште возможны временные отключения трансляции телерадиопрограмм. В это время пройдут профилактические работы", - говорится в сообщении.
Как сообщает СМИ, в телефонном разговоре оператор сказал, что 15 ноября были сбои напряжения, из-за чего исчезли некоторые телеканалы. По ее словам, для их восстановления необходимо перенастроить приемное оборудование.
Напомним, Верховная Рада 17 ноября планирует рассмотреть правительственный законопроект о программах поддержки телерадиокомпаний Автономной Республики и города Севастополя и рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопроса транспорта и дорожного строительства.