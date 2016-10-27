У Кремлі заявили, що візити В.Путіна у Крим не стосуються України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Візити президента Росії Володимира Путіна у Крим є внутрішньоросійською справою і не стосуються України. Про це у відповідь на ноту протесту української сторони щодо поїздки В.Путіна в окупований Крим заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Україна традиційно висловлює протест. І ми традиційно ці протести не беремо до уваги. Бо президент відвідує ті регіони Росії, які він вважає за потрібне. Це внутрішня справа Росії. Це не стосується жодної держави, включно з Україною", - заявив Д.Пєсков.
Нагадаємо, 26 жовтня президент Росії Володимир Путін прибув до окупованого Криму для участі у форумі Загальноросійського народного фронту.
У зв’язку з цим черговим неузгодженим візитом до окупованого Криму Міністерство закордонних справ України висловило протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації. Російському зовнішньополітичному відомству було надіслано відповідну ноту протесту.