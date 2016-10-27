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15 марта, 19:03 • 116638 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171265 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141005 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133262 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114350 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106366 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137172 просмотра

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14 марта, 19:57 • 132761 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле заявили, что визиты В.Путина в Крым не касаются Украины

В Кремле заявили, что визиты В.Путина в Крым не касаются Украины

Киев • УНН

 • 16873 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Визиты президента России Владимира Путина в Крым являются внутрироссийской делом и не касаются Украины. Об этом в ответ на ноту протеста украинской стороны относительно поездки В.Путина в оккупированный Крым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Потому что президент посещает регионы России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", - заявил Д.Песков.

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта.

В связи с этим очередным несогласованным визитом в оккупированный Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест Министерству иностранных дел Российской Федерации. Российскому внешнеполитическому ведомству отправили соответствующую ноту протеста.

Украинские Национальные Новости

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