В Кремле заявили, что визиты В.Путина в Крым не касаются Украины

"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Потому что президент посещает регионы России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", - заявил Д.Песков.

Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта.

В связи с этим очередным несогласованным визитом в оккупированный Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест Министерству иностранных дел Российской Федерации. Российскому внешнеполитическому ведомству отправили соответствующую ноту протеста.