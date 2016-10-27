В Кремле заявили, что визиты В.Путина в Крым не касаются Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Визиты президента России Владимира Путина в Крым являются внутрироссийской делом и не касаются Украины. Об этом в ответ на ноту протеста украинской стороны относительно поездки В.Путина в оккупированный Крым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Потому что президент посещает регионы России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", - заявил Д.Песков.
Напомним, 26 октября президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым для участия в форуме Общероссийского народного фронта.
В связи с этим очередным несогласованным визитом в оккупированный Крым Министерство иностранных дел Украины выразило протест Министерству иностранных дел Российской Федерации. Российскому внешнеполитическому ведомству отправили соответствующую ноту протеста.