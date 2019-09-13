У Кремлі заявили, що саміт "нормандської четвірки" може пройти у жовтні в Парижі

"Ми очікуємо, що 18 вересня буде засідання контактної групи, і на ній можуть бути якісь перші обнадійливі зрушення, які допоможуть нам почати роботу по конкретній даті саміту", - сказав Ушаков, зазначивши, що "радники дуже активно працюють, буквально позавчора відбувся черговий телефонний контакт, а до цього була зустріч на початку вересня".

За словами представника Кремля, крім домовленостей в рамках контактної групи, "необхідно підготувати якийсь текст, який лідери могли б прийняти за підсумками цього саміту, тобто наповнення цього саміту має бути зафіксовано на папері".

"Ведеться активна підготовча робота, і коли будуть видні її результати, які могли бути схвалені лідерами, тоді і буде узгоджено конкретну дату. Називалась низка дат, які поки ще не узгоджені. Подивимося, як піде робота, жовтень виключати не можна, якщо робота піде успішно, то чому б не провести саміт в жовтні, але остаточна дата поки не узгоджена, принаймні з нашого боку", - сказав помічник президента РФ.

Ушаков також наголосив, що саміт відбудеться у французькій столиці.

"Ми з вдячністю приймаємо запрошення пана Макрона, і, звичайно, поїдемо до Парижа", - сказав він.

При цьому помічник президента зазначив, що Росія готова до проведення саміту, проте необхідне виконання низки умов, в тому числі з боку Києва.

За його словами, після обміну утримуваними особами між Росією і Україною, що відбувся 7 вересня, "всі розуміють, що, напевно, варто провести саміт в нормандському форматі, щоб з новим українським лідером обговорити можливі подальші кроки щодо активізації врегулювання кризи на сході України".

Нагадаємо, українська сторона наполягає на тому, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася вже у вересні.