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6 марта, 19:19 • 66036 просмотра

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В Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре в Париже

В Кремле заявили, что саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре в Париже

Киев  •  УНН

 • 10633 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Саммит "нормандской четверки" может пройти в октябре, дату, возможно, определят после встречи контактной группы 18 сентября. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита", - сказал Ушаков, отметив, что "советники очень активно работают, буквально позавчера состоялся очередной телефонный контакт, а до этого была встреча в начале сентября".

По словам представителя Кремля, помимо договоренностей в рамках контактной группы, "необходимо подготовить какой-то текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге".

"Ведется активная подготовительная работа, и когда будут видны ее результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дата. Назывался ряд дат, которые пока еще не согласованы. Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны", - сказал помощник президента РФ.

Ушаков также подчеркнул, что саммит состоится во французской столице.

"Мы с благодарностью принимаем приглашение господина Макрона, и, конечно, поедем в Париж", - сказал он.

При этом помощник президента отметил, что Россия готова к проведению саммита, однако необходимо выполнение ряда условий, в том числе со стороны Киева.

По его словам, после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной "все понимают, что, наверное, стоит провести саммит в нормандском формате, чтобы с новым украинским лидером обсудить возможные дальнейшие шаги по активизации урегулирования кризиса на востоке Украины".

Напомним, украинская сторона настаивает на том, чтобы встреча лидеров нормандского формата состоялась уже в сентябре.

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Украинские Национальные Новости

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