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У Кремлі заявили, що активність НАТО "не може ігноруватися російськими військовими"

У Кремлі заявили, що активність НАТО "не може ігноруватися російськими військовими"

Київ • УНН

 • 12749 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Збільшення контингенту і стягування сил і засобів НАТО на східний фланг відбувається нібито не через дії Росії і "посилює напруженість". Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Що стосується конкретних дій, ми бачимо з вами заяви, які публікує Північноатлантичний альянс про збільшення контингенту, і стягування сил і засобів на східний фланг. Все це призводить до того, що напруженість зростає", - сказав представник Кремля.

"Я хочу звернути увагу, що все це відбувається не через те, що робимо ми, Росія. Це все відбувається через те, що роблять НАТО, Сполучені Штати, і за рахунок тієї інформації, яку вони поширюють", - вважає Пєсков.

Деталі

На його думку, згаданому ним зростанню напруженості у сфері безпеки сприяє і "інформаційна істерика", що нібито виходить з самого НАТО і зокрема США.

Пєсков також заявив, що активність НАТО біля кордонів Росії не може ігноруватися російськими військовими.

"Подібні дії і підвищена активність НАТО поблизу наших кордонів не можуть ігноруватися нашими військовими, які несуть відповідальність за безпеку нашої країни", - сказав представник Кремля.

Контекст

Раніше сьогодні Альянс опублікував заяву, в якій повідомлялося про те, що союзники по НАТО приводять свої сили в стан готовності і направляють додаткові кораблі і реактивні літаки в місця дислокації в Східній Європі, зміцнюючи стримування і оборону в умовах, коли Росія продовжує нарощувати свої військові сили в Україні і навколо неї.

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