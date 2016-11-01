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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У Кремлі назвали голослівними заяви британської контррозвідки про агресивну політику Росії

У Кремлі назвали голослівними заяви британської контррозвідки про агресивну політику Росії

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Заяви голови британської контррозвідки Ендрю Паркер про те, що Росія агресивно намагається просунути свою зовнішню політику за кордоном, використовуючи агресивні методи, зокрема кібератаки, безпідставні. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

“Ці слова не відповідають дійсності, ми не можемо з ними погодитися. Заяви про кібератаки ми неодноразово коментували,” — сказав Д.Пєсков.

За його словами, “допоки хтось не приведе будь-яких доказів”, будь-які заяви “будуть вважатися голослівними і необгрунтованими”.

“Ми не зможемо приймати ніяк ці голослівні заяви до уваги”, — додав Д.Пєсков.

Нагадаємо, голова британської контррозвідки Ендрю Паркер заявив, що Росія просуває свою політику за кордоном “все більш агресивними методами, включаючи пропаганду, шпигунство, підривну діяльність і кібератаки”.

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