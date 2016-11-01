В Кремле назвали голословными заявления британской контрразведки об агрессивной политике России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Заявления главы британской контрразведки Эндрю Паркера о том, что Россия агрессивно пытается продвинуть свою внешнюю политику за рубежом, используя агрессивные методы, в частности кибератаки, безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Эти слова не соответствуют действительности, мы не можем с ними согласиться. Заявления о кибератаках мы неоднократно комментировали", - сказал Д.Песков.
По его словам, "пока кто-то не приведет каких-либо доказательств", любые заявления "будут считаться голословными и необоснованными".
"Мы не сможем принимать никак эти голословные заявления во внимание", - добавил Д.Песков.
Напомним, глава британской контрразведки Эндрю Паркер заявил, что Россия продвигает свою политику за рубежом "все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки".