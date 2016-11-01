В Кремле назвали голословными заявления британской контрразведки об агрессивной политике России

"Эти слова не соответствуют действительности, мы не можем с ними согласиться. Заявления о кибератаках мы неоднократно комментировали", - сказал Д.Песков.

По его словам, "пока кто-то не приведет каких-либо доказательств", любые заявления "будут считаться голословными и необоснованными".

"Мы не сможем принимать никак эти голословные заявления во внимание", - добавил Д.Песков.

Напомним, глава британской контрразведки Эндрю Паркер заявил, что Россия продвигает свою политику за рубежом "все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки".