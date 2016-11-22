У Кременчуці СБУ затримала за хабарництво заступника начальника митного поста

Встановлено, що посадовець систематично отримував гроші з підприємців за не перешкоджання їхньої діяльності.

Так, правоохоронці затримали радника митної служби 2 рангу у власному кабінеті під час отримання 150 євро від місцевого мешканця за надання дозволу на ввезення товарів у “митному режимі переробки”.

Під час обшуку кабінету здирника правоохоронці виявили ще майже 15 тисяч гривень, які він “заробив” протягом дня.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.