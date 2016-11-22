У Кременчуці СБУ затримала за хабарництво заступника начальника митного поста
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали заступника начальника митного поста Полтавської митниці під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 євро. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що посадовець систематично отримував гроші з підприємців за не перешкоджання їхньої діяльності.
Так, правоохоронці затримали радника митної служби 2 рангу у власному кабінеті під час отримання 150 євро від місцевого мешканця за надання дозволу на ввезення товарів у “митному режимі переробки”.
Під час обшуку кабінету здирника правоохоронці виявили ще майже 15 тисяч гривень, які він “заробив” протягом дня.
Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.