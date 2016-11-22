В Кременчуге СБУ задержала за взяточничество заместителя начальника таможенного поста

Установлено, что должностное лицо систематически получало деньги с предпринимателей за не препятствование их деятельности.

Так, правоохранители задержали советника таможенной службы 2 ранга в собственном кабинете при получении 150 евро от местного жителя за предоставление разрешения на ввоз товаров в "таможенном режиме переработки".

Во время обыска кабинета вымогателя правоохранители обнаружили еще почти 15 тысяч гривен, которые он "заработал" в течение дня.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.