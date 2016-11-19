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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У Кракові перепоховали Л.Качинського і його дружину

У Кракові перепоховали Л.Качинського і його дружину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Кракові, в крипті Св. Леонарда під кафедральним собором Святих Станіслава і Вацлава, в п'ятницю, 18 листопада, відбулися повторні похорони колишнього президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії, передає УНН із посиланням на DW.

Як повідомляє видання, на церемонії були присутні близько 50 осіб. Серед них: нинішній президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Беата Шидло, лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Нагадаємо, Лех Качинський і його дружина загинули в квітні 2010 року в результаті аварії під Смоленськом літака Ту-154 з польською урядовою делегацією. У правлячій партії Польщі не вірять результатам розслідування цієї трагедії, підозрюючи, що причиною аварії міг стати теракт. Було прийнято рішення ексгумувати тіла всіх жертв катастрофи, щоб судові медики могли обстежити їх серед іншого і на предмет слідів вибухових речовин.

Тіла екс-президента і його дружини були ексгумовані у ніч на 15 листопада. Незабаром буде проведено експертизу останків тіл ще 83 жертв катастрофи. За оцінками прокуратури, результати медичних досліджень, які дозволять визначити причину загибелі людей на борту президентського лайнера, будуть відомі за кілька місяців.

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