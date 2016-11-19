В Кракове перезахоронили Л.Качиньского и его жену
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Кракове, в крипте Св. Леонарда под кафедральным собором Святых Станислава и Вацлава, в пятницу, 18 ноября, состоялись повторные похороны бывшего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, передает УНН со ссылкой на DW.
Как сообщает издание, на церемонии присутствовали около 50 человек. Среди них: нынешний президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Беата Шидло, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Напомним, Лех Качиньский и его супруга погибли в апреле 2010 года в результате аварии под Смоленском самолета Ту-154 с польской правительственной делегацией. В правящей партии Польши не верят результатам расследования этой трагедии, подозревая, что причиной аварии мог стать теракт. Было принято решение эксгумировать тела всех жертв катастрофы, чтобы судебные медики могли обследовать их среди прочего и на предмет следов взрывчатых веществ.
Тела экс-президента и его жены были эксгумированы в ночь на 15 ноября. Вскоре будет проведена экспертиза останков тел еще 83 жертв катастрофы. По оценкам прокуратуры, результаты медицинских исследований, которые позволят определить причину гибели людей на борту президентского лайнера, будут известны через несколько месяцев.