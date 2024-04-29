У комітеті ВР пояснили причину провалу голосування за накопичувальну пенсію

Серед причин провалу голосування у Верховній Раді за законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему в першому читанні є заслабкий Фондовий ринок. Про це повідомив нардеп, перший заступник голови регламентного комітету ВР Сергій Євтушок в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

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На запитання, які причини провалу голосування за законопроєкт про накопичувальне пенсійне забезпечення, Євтушок відповів: "Для таких революційних рішень потрібні деякі складові, які б мали стабільну основу, зокрема - це економіка. Якщо ми маємо дуже величезний спад в економіці і без макрофінансової допомоги, ми не можемо говорити про такі реформи".

За його словами, при обставинах, коли Фондовий ринок в Україні заслабкий, йти на такі кроки дуже ризиковано.

При таких обставин, коли Фондовий ринок у нас заслабкий, йти на такі кроки дуже ризиковано. В законопроєкті було передбачено створення нового пенсійного фонду, так би мовити, який мав величезні ризики десь в подальшому знову перейти в приватні структури, а це знову мінус державі, тому ризиків дуже багато й народні депутати дуже чітко й правильно висловили свою позицію і не пропустили законопроєкт, повернули назад. Ризики, що наші люди опиняться в ситуації, коли не зможуть отримувати взагалі нічого, величезні