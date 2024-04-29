В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Среди причин провала голосования в Верховной Раде за законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении является слабый фондовый рынок. Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Сергей Евтушок в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, каковы причины провала голосования за законопроект о накопительном пенсионном обеспечении, Евтушок ответил: "Для таких революционных решений нужны некоторые составляющие, которые бы имели стабильную основу, в частности - это экономика. Если мы имеем очень огромный спад в экономике и без макрофинансовой помощи, мы не можем говорить о таких реформах".

По его словам, при обстоятельствах, когда фондовый рынок в Украине слабоват, идти на такие шаги очень рискованно.

При таких обстоятельствах, когда фондовый рынок у нас слабый, идти на такие шаги очень рискованно. В законопроекте было предусмотрено создание нового пенсионного фонда, так сказать, который имел огромные риски где-то в дальнейшем снова перейти в частные структуры, а это опять минус государству, поэтому рисков очень много и народные депутаты очень четко и правильно выразили свою позицию и не пропустили законопроект, вернули назад. Риски, что наши люди окажутся в ситуации, когда не смогут получать вообще ничего, огромные - объяснил Евтушок.

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Дополнение

Верховная Рада не смогла принять законопроект №9212 о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за недостаточного количества голосов, его отправили обратно инициаторам законодательства.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляла, что в Украине сейчас работают над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой.

В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе