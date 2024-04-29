В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  76258 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  161430 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  141673 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  180067 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159118 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141988 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126486 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97237 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85652 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154032 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  246360 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  292717 просмотра

В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Верховная Рада не смогла принять законопроект о накопительной пенсионной системе в первом чтении из-за рисков, связанных со слабым фондовым рынком и экономикой Украины, а также из-за опасений по поводу передачи средств частным структурам в будущем.

Общество •   •  725 просмотра
В комитете ВР объяснили причину провала голосования за накопительную пенсию

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Эр-Рияде, чтобы обсудить усилия, направленные на достижение перемирия в Газе, освобождение заложников и достижение безопасности на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  2497 просмотра
Блинкен в Саудовской Аравии обсудит достижение перемирия в Газе

Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Новый пакет санкций Европейской комиссии против России должен быть направлен на российский "теневой флот", сжиженный природный газ и обход введенных ограничений.

Война •   •  4413 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен коснуться борьбы с "теневым флотом" рф - Кравчук

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям.

политика •   •  18408 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

В Кении из-за сильных дождей и наводнений прорвало дамбу, разрушив дома и заблокировав дороги, в результате чего погибло по меньшей мере 42 человека в западной деревне Камучири.

Новости Мира •   •  3471 просмотра
В Кении в результате наводнения прорвало дамбу, погибли по меньшей мере 42 человека

Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Освобождение от российских оккупантов острова Нестрига в Херсонской области является важным для повышения качества контрдиверсионных мероприятий.

Война •   •  6973 просмотра
Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

В результате аварии автобуса на окраине Мехико погибло 18 человек и еще 32 получили ранения, когда он перевернулся на шоссе, направляясь из Гуанахуато в Чалму.

Криминал и ЧП •   •  5189 просмотра
Автобус разбился на шоссе возле столицы Мексики: 18 погибших, 32 раненых

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с россией, было подано более 1000 поправок, которые ожидают экспертной оценки перед вынесением на голосование в парламент.

политика •   •  7438 просмотра
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.

Война •   •  7004 просмотра
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg

Tesla преодолела ключевые препятствия на пути к внедрению своей системы полного автономного вождения в Китае, заключив партнерство с Baidu для картографических и навигационных функций, а также выполнив требования по безопасности данных после необъявленного визита Илона Маска.

Экономика •   •  7130 просмотра
Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg