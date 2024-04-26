В Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе

В Украине сейчас работают над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и справедливой. Об этом заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время выступления на Международном саммите министров, передает корреспондент УНН.

"10,5 млн человек сегодня платят взносы, в том числе и пенсионные взносы для того, чтобы поддерживать наших пенсионеров. 11 млн пенсионеров мы имеем, которым выплачиваем солидарные пенсии. Я думаю, что каждый из вас понимает, что такое соотношение является чрезвычайно угрожающим и очевидно не позволяет нам делать качественное замещение для пенсий наших граждан. К сожалению сегодня мы можем замещать только 32% их заработка - это очень не высокий критерий, который на самом деле большое количество людей пожилого возраста ставит на грань бедности и они нуждаются не только в социальных услугах, но и в других видах поддержки, в том числе натуральной помощи, чтобы иметь возможность обеспечивать свои базовые потребности", - рассказала Жолнович.

Жолнович отметила, что понимая, что демографическая ситуация в Украине не будет улучшаться, сейчас чрезвычайно важно наработать систему накопительных пенсионных взносов.

"Чтобы мое поколение, младшее поколение точно имело возможность хотя бы за счет дополнительных накоплений покрывать свои риски, которые будут связаны со старостью и возможными уязвимостями. Поэтому очень важно наработать сейчас лучшие практики, потому что мы все понимаем, что накопительная пенсионная система является непростой", - сказала Жолнович.

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По ее словам, были ситуации, когда накопительная пенсионная система терпела крах во многих странах.

"Нам очень важно создать такую модель и такую систему, которая была бы устойчивой и позволила нам восстановить тот ресурс, который вложен нашими людьми, чтобы они имели возможность использовать его на старости", - отметила Жолнович.

По ее словам, сейчас в Украине работают над изменениями в солидарной пенсионной системе.

"Мы сейчас работаем и над изменениями в солидарной пенсионной системе, чтобы сделать ее более сбалансированной и более справедливой. У нас все еще остается определенное количество людей, которые получают специальные пенсии - это силовики, судьи, люди пострадавшие в результате Чернобыльской аварии и еще ряд людей, имеющих специальное пенсионное обеспечение. Но оно непомерно разорвано с общим количеством пенсионеров и нам нужно его сбалансировать", - рассказала Жолнович.

Жолнович отметила, что для Украины важен опыт других стран, чтобы понять каким образом в других странах балансируется и отдельное специальное пенсионное обеспечение, которое безусловно существует, и процент покрытия для всех людей, которые достигли пенсионного возраста и осуществляли в течение жизни отчисления в солидарные пенсионные системы.

"Также мы сейчас очень активно работаем и над другими видами социального страхования, чтобы все кто пострадали от несчастных случаев на производстве, все кто теряет свою работоспособность временно или имеет ограниченное функционирование имели возможность быстро адаптироваться, быстро восстанавливать такую работоспособность и иметь возможность трудоустраиваться на рынке труда даже учитывая возможные ограничения в здоровье и функционировании. Что нам нужно как поддержка в этом направлении? Это техническая экспертиза, это коммуникационная составляющая, потому что все эти программы и процессы не простые и они требуют очень качественного коммуникационного процесса с обществом", - рассказала Жолнович.

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