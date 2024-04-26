В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Украине сейчас важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано, именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. В Минсоцполитики работают над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией. Об этом заявила Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время выступления на Международном саммите министров, передает корреспондент УНН.

Никакими денежными выплатами не всегда можем вывести человека из сложных жизненных обстоятельств, особенно во время, когда такого ресурса нам катастрофически не хватает. Ведь все, что сегодня зарабатывает наша экономика, мы 100% направляем на оборону - сказала Жолнович.

Она напомнила, что все социальные расходы, которые осуществляются - это донации международных партнеров, участие Европейского Союза, США, Великобритании и других стран в тех или иных социальных программах.

Соответственно нам сейчас очень важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетировано именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. Соответственно мы работаем над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией, над тем, чтобы делать очень четкую верификацию между доходами людей, между составом домохозяйства между теми мерами, которые принимаются для того, чтобы люди выходили из сложных жизненных обстоятельств и возвращались на рынок труда - отметила Жолнович.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская заявила, что в Украине сейчас строят социальную политику на том, что людям нужны не только выплаты, а сервисы, услуги и поддержка в различных сложных жизненных ситуациях.

За январь-февраль из бюджета было направлено 75,3 млрд гривен на социальные выплаты, в том числе на пенсии.