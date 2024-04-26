В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  41522 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  150606 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  166524 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171624 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150954 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120894 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105890 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103101 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137803 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158207 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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19 апреля 2024, 15:15  •  588050 просмотра

В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи и максимальной диджитализацией для тех, кто в ней больше всего нуждается, поскольку социальные расходы зависят от международной помощи, а экономика сосредоточена на расходах на оборону.

Общество •   •  7491 просмотра
В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области сбежать за границу, предоставив автомобиль, паспорта и мобильный телефон, а один из них самовольно покинул воинскую часть.

Криминал и ЧП •   •  6558 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Комитет по вопросам безопасности швейцарского парламента проголосовал за выделение $5,5 млрд помощи Украине в рамках пакета мер, направленных на повышение обороноспособности Швейцарии.

политика •   •  7781 просмотра
Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

По сообщениям СМИ, в Сумах. ПС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб по Сумской области.

Война •   •  11535 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

Двое детей в возрасте 5 и 16 лет были ранены, когда российские войска атаковали центр города Дергачи в Харьковской области.

Война •   •  11265 просмотра
Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

Рамштайн-21: ожидается формализация пакетов военной помощи и фокус на коалициях - нардеп

Чернев ожидает формализации пакетов помощи от США, Великобритании и Германии, сосредотачиваясь на восьми коалициях для эффективной и своевременной помощи, приоритетами которой являются снаряды, системы противовоздушной обороны, бронетехника и ракеты большой дальности ATACMS для борьбы с территориальными потерями и дефицитом боеприпасов.

Война •   •  11303 просмотра
Рамштайн-21: ожидается формализация пакетов военной помощи и фокус на коалициях - нардеп

В ОП о социальной политике: людям нужны не только выплаты, а сервисы и услуги

Украина создает новую систему социальной политики, ориентированную на предоставление услуг и поддержки в сложных жизненных ситуациях, со стимулами для возвращения людей к экономической активности, на основе таких принципов, как диджитализация, адресность, универсальность, справедливость и безбарьерный доступ.

Общество •   •  10235 просмотра
В ОП о социальной политике: людям нужны не только выплаты, а сервисы и услуги

Дефицит электричества сохраняется, Украина берет аварийную помощь из Европы - Укрэнерго

Из-за российских ракетных ударов, которые повреждают электростанции, в энергетической системе Украины наблюдается дефицит электроэнергии, что приводит к ограничениям потребления и зависимости от экстренной помощи со стороны европейских стран.

Война •   •  9515 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, Украина берет аварийную помощь из Европы - Укрэнерго

На Запорожье планируют построить 10 "подземных школ" до конца года

Запорожская область планирует построить не менее 10 укрытий, так называемых "подземных школ", до конца года, каждая из которых сможет вместить около 1 000 учеников за смену.

Общество •   •  10226 просмотра
На Запорожье планируют построить 10 "подземных школ" до конца года

Захватчики на востоке Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными" - Лысогор

Оккупанты признали убыточными почти 100 из 114 шахт на востоке Украины и мобилизовали почти 60% шахтеров. Значительное количество этих предприятий до неутешительных экономических показателей довели сами захватчики.

Война •   •  11162 просмотра
Захватчики на востоке Украины мобилизовали почти 60% горняков и признали 100 из 114 шахт "нерентабельными" - Лысогор