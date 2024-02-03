У КНДР заявили про випробування зенітної ракети та бойової частини крилатої ракети
Київ • УНН
Цього тижня Північна Корея оголосила про випробування боєголовки крилатої ракети і нової зенітної ракети, повідомляє її державне інформаційне агентство.
Північна Корея цього тижня провела випробування бойової частини крилатої ракети та здійснила запуск нової зенітної ракети. Про це повідомили у державному агентстві KCNA, передає УНН.
Деталі
Наголошується, що випробування проводилося 2 лютого головним управлінням ракетобудування КНДР та було спрямоване на різкий розвиток технологій різних нових озброєнь.
Випробування проводились у рамках регулярної діяльності управління ракетобудування і не мають жодного відношення до ситуації в регіоні.
Випробування не мали жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн
КНДР запустила кілька крилатих ракет зі свого західного узбережжя02.02.24, 07:02 • 120638 переглядiв