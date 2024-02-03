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У КНДР заявили про випробування зенітної ракети та бойової частини крилатої ракети

У КНДР заявили про випробування зенітної ракети та бойової частини крилатої ракети

Київ • УНН

 • 32993 перегляди

Цього тижня Північна Корея оголосила про випробування боєголовки крилатої ракети і нової зенітної ракети, повідомляє її державне інформаційне агентство.

Північна Корея цього тижня провела випробування бойової частини крилатої ракети та здійснила запуск нової зенітної ракети. Про це повідомили у державному агентстві KCNA, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що випробування проводилося 2 лютого головним управлінням ракетобудування КНДР та було спрямоване на різкий розвиток технологій різних нових озброєнь.

Випробування проводились у рамках регулярної діяльності управління ракетобудування і не мають жодного відношення до ситуації в регіоні.

Випробування не мали жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн

йдеться у повідомленні.

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