В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты

Северная Корея на этой неделе провела испытания боевой части крылатой ракеты и осуществила запуск новой зенитной ракеты. Об этом сообщили в государственном агентстве KCNA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что испытание проводилось 2 февраля главным управлением ракетостроения КНДР и было направлено на резкое развитие технологий различных новых вооружений.

Испытания проводились в рамках регулярной деятельности управления ракетостроения и не имеют никакого отношения к ситуации в регионе.

Испытания не имели никакого негативного влияния на безопасность соседних стран говорится в сообщении.

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья