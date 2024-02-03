В КНДР заявили об испытаниях зенитной ракеты и боевой части крылатой ракеты
На этой неделе Северная Корея объявила об испытании боеголовки крылатой ракеты и новой зенитной ракеты, сообщает ее государственное информационное агентство.
Польша продлила легальное пребывание украинских беженцев до июня 2024 года
Сейм Польши продлил срок легального пребывания для украинских беженцев до июня 2024 года.
На выходных Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря с К-индексом 4 накроет Землю на один день 4 февраля, согласно прогнозу космической погоды США.
В россии заявили о сбитии беспилотника под Белгородом
Российские ПВО сбили беспилотник возле села Подольхи в Белгородской области, нанеся незначительный ущерб частной собственности, но никто не пострадал.
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми военным объектам на своей территории
Норвегия предоставляет Пентагону доступ к восьми дополнительным военным объектам в Норвегии в рамках поправки к двустороннему соглашению об оборонном сотрудничестве до 2022 года.
Телескоп Hubble показал голубую галактику с активным звездообразованием
Телескоп "Хаббл" сделал снимки галактики ESO 185-IG013, на которых видно активное звездообразование, вероятно, вызванное недавним слиянием галактик.
В Сенате США предлагают ввести санкции против Венгрии
Председатель комитета Сената США предлагает санкции против Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана за подрыв единства ЕС и НАТО.
Госдеп США одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля" Hellfire
США одобрили продажу 386 ракет "Хеллфайр" и военного оборудования на сумму 150 миллионов долларов Нидерландам для усиления безопасности союзника по НАТО.
В ДР Конго обстреляли вертолет ООН
Двое миротворцев ООН были серьезно ранены, когда их вертолет был обстрелян вблизи Гомы на востоке ДР Конго.
В Киевской области появится новый индустриальный парк
В селе Ракитное Белоцерковского района Киевской области будет построен новый индустриальный парк, который создаст около 650 рабочих мест в металлургической, машиностроительной, пищевой и других перерабатывающих отраслях с общим объемом инвестиций 735 млн. грн. в течение трех лет.