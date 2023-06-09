У КНДІСЕ вже вивчають причини руйнації греблі Каховської ГЕС - Олександр Рувін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вже вивчають можливі причини руйнації греблі Каховської ГЕС. Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін, передає УНН. Наразі експерти інституту перебувають на етапі збору відповідних доказів: різних матеріалів, відео та фото.
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“На даний час ми вивчаємо всі проекти, по яких будувалася Каховська ГЕС. Також нашими фахівцями вивчаються всі можливі причини щодо руйнування зокрема, і вибухи, мінування, попадання іншої зброї – ракетної, артилерійської, або умисне виведення ГЕС з експлуатації і створення цього екологічного лиха, яке на даний час сталося”, - повідомив Олександр Рувін.
Для того аби детально розібратися в причинах руйнації, фахівці інституту вже знаходяться неподалік від зони руйнування Каховської ГЕС.
“Наші фахівці знаходяться недалеко від цієї зони, нами проводяться відповідні експертні дії, не всюди ми можемо попасти, але ми вивчаємо все, що може нам надати можливість об’єктивно та обґрунтовано здійснити аналіз речових доказів і підготувати обґрунтовану базу для органів досудового розслідування і здійснення звинувачень тих дій, які були зроблені”, - наголосив він.
Олександр Рувін підкреслив - експертні висновки Київського науково-дослідного інституту судових експертиз приймаються всіма правоохоронними органами Європи і світу.
“Ви можете аналогію провести – це Boeing-777, що виконував рейс, МН 17 – малазійські авіалінії, це Boeing 737 рейс 752, який був збитий в Тегерані, ну і інші випадки. Наші експертні висновки приймаються всіма правоохоронними органами і судами європейських країн, зокрема Міжнародним кримінальним судом, з яким ми зараз плідно співпрацюємо для підготовки доказової бази злочинів, які створюються збройними силами росії”, - резюмував він.
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