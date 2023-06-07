Йде діалог: Україна звернулась до МКС через підрив Каховської ГЕС, але відповіді ще немає
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Звернення України до Міжнародного кримінального суду через підрив росіянами Каховської ГЕС дає зелене світло Офісу прокурора МКС для проведення об’єктивного розслідування зі свого боку. Наразі офіційної відповіді від МКС поки що немає, йде діалог. Про це повідомив радник Генпрокурора України Максим Попов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Генеральний прокурор звернувся з відповідним документом до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в якому ми по суті надали вже первинну інформацію, якою володіємо щодо факту підриву Каховської ГЕС та по суті дали зелене світло Офісу прокурора МКС аби вони могли проводити об’єктивне, неупереджене розслідування зі свого боку», - сказав Попов.
Деталі
Він зазначив, що в Офісі Генпрокурора є декілька підстав для звернення до МКС.
«Перше й найголовніше, у нас частково відсутній доступ до цієї території, що дає підстави з урахуванням принципів компліментарності, яке передбачене Римським статутом для того, щоб МКС розслідував цю справу. По-друге, ми вважаємо, що оскільки зараз є багато маніпуляцій щодо того хто підірвав дамбу тощо, буде не зайвим, щоб орган міжнародного правосуддя проводив своє об’єктивне розслідування», - розповів Попов.
Попов зазначив, що наразі офіційної відповіді поки що немає і йде діалог.
«Наразі у нас тривають робочі дискусії, зустрічі, тобто офіційної відповіді поки що немає. Йде діалог», - сказав Попов.
Доповнення
6 червня Генеральний прокурор Андрій Костін поінформував Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.
Перед цим Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна буде звертатися до представників Міжнародного кримінального суду щодо підриву Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.