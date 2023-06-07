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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Идет диалог: Украина обратилась в МУС из-за подрыва Каховской ГЭС, но ответа еще нет

Киев • УНН

 • 401886 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Обращение Украины в Международный уголовный суд из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС дает зеленый свет Офису прокурора МУС для проведения объективного расследования со своей стороны. Сейчас официального ответа от МУС пока нет, идет диалог. Об этом сообщил советник Генпрокурора Украины Максим Попов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Идет диалог: Украина обратилась в МУС из-за подрыва Каховской ГЭС, но ответа еще нет

Цитата

«Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в Офис прокурора Международного уголовного суда в котором мы по сути предоставили уже первичную информацию, которой владеем по факту подрыва Каховской ГЭС и по сути дали зеленый свет Офису прокурора МУС чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны», - сказал Попов.

Детали

Он отметил, что у Офиса Генпрокурора есть несколько оснований для обращения в МУС.

«Первое и самое главное, у нас частично отсутствует доступ к этой территории, что дает основания с учетом принципов комплиментарности, которое предусмотрено Римским статутом для того, чтобы МУС расследовал это дело. Во-вторых, мы считаем, что поскольку сейчас есть много манипуляций относительно того кто взорвал дамбу и т.д., будет не лишним, чтобы орган международного правосудия проводил свое объективное расследование», - рассказал Попов.

Попов отметил, что пока официального ответа пока нет и идет диалог.

«Сейчас у нас продолжаются рабочие дискуссии, встречи, то есть официального ответа пока нет. Идет диалог», - сказал Попов.

Дополнение

6 июня Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет обращаться к представителям Международного уголовного суда относительно подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

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