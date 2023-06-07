Идет диалог: Украина обратилась в МУС из-за подрыва Каховской ГЭС, но ответа еще нет

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«Генеральный прокурор обратился с соответствующим документом в Офис прокурора Международного уголовного суда в котором мы по сути предоставили уже первичную информацию, которой владеем по факту подрыва Каховской ГЭС и по сути дали зеленый свет Офису прокурора МУС чтобы они могли проводить объективное, беспристрастное расследование со своей стороны», - сказал Попов.

Детали

Он отметил, что у Офиса Генпрокурора есть несколько оснований для обращения в МУС.

«Первое и самое главное, у нас частично отсутствует доступ к этой территории, что дает основания с учетом принципов комплиментарности, которое предусмотрено Римским статутом для того, чтобы МУС расследовал это дело. Во-вторых, мы считаем, что поскольку сейчас есть много манипуляций относительно того кто взорвал дамбу и т.д., будет не лишним, чтобы орган международного правосудия проводил свое объективное расследование», - рассказал Попов.

Попов отметил, что пока официального ответа пока нет и идет диалог.

«Сейчас у нас продолжаются рабочие дискуссии, встречи, то есть официального ответа пока нет. Идет диалог», - сказал Попов.

Дополнение

6 июня Генеральный прокурор Андрей Костин проинформировал Прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.

Перед этим Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина будет обращаться к представителям Международного уголовного суда относительно подрыва Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками.